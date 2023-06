«Kultuuriministeeriumis oli siiani neli asekantsleri kohta. Seda on selgelt liiga palju. Ühe koondamine on õige,» kommenteeris Lukas.

Samas märkis Lukas, et kunstide asekantsleri koha tegevusväli ka seni selgelt kõige suurem. «Seega, kui kultuuriväärtuste asekantsleri valdkond sellega ühendatakse ja juht tuleb viimasest, on see pintsaku õmblemine nööbi külge. Oleks ju muidu mõeldav, et asekantsleri kohtade ühendamisel oleks just Raudsepp jätkanud,» rääkis Lukas.