Olaf Suuder: kaardilugeja lahkumine

Julm ja ebaõiglane, et see mees enne esimest juubelit meie hulgast lahkus. Parimas töö- ja loomeeas, nagu öeldakse. Siia võiks lisada veel lause küünlast, mis põledes teisi valgustab, aga küllap on see on lugejal ka juba mõttes. Ajakirjanik on üks neid ameteid, kus tervisekahjustused, ükskõik millised, on töölepingusse kirjutatud nähtamatu tekstiga. Noorest peas sa ei oska seda lugeda, aga siis, kui aru hakkad saama, millise pinge all iga päev tuleb elada, et saade eetrisse läheks, on juba liiga hilja. Sa ei oska enam teistmoodi.