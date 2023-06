Surm Haapsalus, see pole teile surm Veneetsias

See novell on ilmunud värskes kogumikus «Eesti novell 2023» ja ka väljaandes «Värske Rõhk». Kübar ka pole mitte ainult kirjanik, ta veel veab rõivabrändi Ellen Richard ja aitab kaasa Intsikurmu festivalile, aga arvab, et kõige eksperimentaalsem on ta ikka kirjutajana.