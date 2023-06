GALERII ⟩ Suurejooneline Kreegi pühitsemine Haapsalus

Tõnu Kaljuste: «Pika traditsiooniga Kreegi päevadel pole varem ükski välismaa koor esinenud. Festivali väliskülaliste puhul on oluline, et nad huvituksid ka Cyrillus Kreegi muusikast. Kreegi muusika on Vancouveri kammerkoori repertuaari jõudnud läbi Soome dirigendi Kari Turuneni.» Üle poole sajandi tegutsenud koori peadirigent on alates 2019. aastast soomlane Kari Turunen, kes toob oma kontserdi kavas kokku Eesti, Soome ja Kanada kooriloomingu. Kava keskme moodustavate Cyrillus Kreegi sajandivanuste teoste vaoshoitus ja samas sügav emotsionaalsus on paelunud dirigenti aastakümneid. Kreegi siiani värskena mõjuvate teostega tekitavad huvitavaid paralleele ja põimumisi nii tema kaasaegsete kui ka praegu tegutsevate heliloojate koorikompositsioonid.