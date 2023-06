GALERII ⟩ Mis toimub ministrite kabinettides?

«Minu disain on alati olnud inspireeritud ja mõeldud kandmiseks tarkadele, tugevatele ja karismaatilistele naistele ning mõte, kuidas ühel päeval oleks Eestil vaid naisministritest koosnev valitsus, tundus mulle väga põnev. Kollektsioonis on komplekte 15, nii nagu ka minu unistuste valitsuses ministreid, lisaks olemasolevatele ka ettevõtlus- ja ekspordiminister ning loomemajanduse minister. Valisin kollektsiooni klassikaliselt elegantsed, kuid kaasaegse joonega mudelid, mis võiksid iseloomustada iga ettevõtliku naise riietumisstiili, olgu ta tegev poliitikas või mistahes muul elualal. Tahaksin väga, et kõlama jääks sõnum, et Eesti naised on igati valmis meid igakülgselt esindama ja Eesti elu erinevaid tahke juhtima, olles ühtlasi parimateks saadikuteks Eesti disaini maailma viimisel,» rääkis Oksana Tandit.