Eesti disainerid rabavad Veneetsiat tulevikumaterjalidega

AJAKAVA

Veneetsia disainibiennaal 2023 on avatud 19. maist 18. juunini paralleelselt arhitektuuribiennaali esimese kuuga. Osalemine on avatud nii tärkavatele sõltumatutele disaineritele kui ka väljakujunenud kaubamärkidele, aga ka muuseumidele, ülikoolidele ja galeriidele. Veneetsia disainibiennaalil osalemiseks on kolm võimalust, olenevalt sellest, mis organisatsiooni või disaineriga tegu ja mida soovitakse näidata. Põhigrupinäitus järgib tugevat kuraatorilikku lähenemist, igal väljaandel on erinev teema, mida iseloomustab esilekerkivate ja väljakujunenud disainerite ja kaubamärkide koostoime. Selle neljanda väljaande teema on Auto-Exotic. Satelliitprogrammi kuuluvad näitused, mida esitletakse sõltumatutes ruumides kogu Veneetsias, järgides autonoomseid kuraatorikontseptsioone. Need on osa Veneetsia disainibiennaali programmist ning neid reklaamitakse biennaali ametlike kanalite ja meedia kaudu paralleelselt Arhitektuuribiennaali uudistega.