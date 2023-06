FOTOD ⟩ Reisimine kole kallis? Siin on lahendus!

«Senine huvi muuseumikaardi vastu on olnud suur ja eriti hea meel, et selle kahe kuu jooksul on väga paljud muuseumikaardiga ka muuseumidesse jõudnud. Kõige aktiivsem muuseumikülastaja on kahe viimase kuu jooksul jõudnud muuseumikaardiga muuseumisse juba enam kui kahekümnel korral,» ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.