Kihuta nüüd tähtede poole, Olaf, nii et maa must! Meie täname!

Loomulikult ei läinud midagi nässu ja «Reporter» läks eetrisse, nagu ta seda juba aastast 2004 oli teinud. Kuigi tehnilisi võimalusi ja inimtekkelisi väljakutseid oli loodud üksjagu, nii et tegijatel kaadri taga oli terve aja hing kinni. Kui toimetaja siis veel kord ilmekalt (televisioonis on teatav dramaatika elementaarne) kõiki mittejuhtunud apsakate võimalusi ette luges, piisas ühest Suuderi rõhutatult rahulikkusega öeldud lausest – «See ka veel» –, et inimesed maha rahustada ja naerma ajada. Mitukümmend aastat televisioonis töötanud saatejuhti oli raske üllatada, ja tema rahulik olek, millega ta õhtuseid uudiseid luges, mõjus turvaliselt ja veenvalt.