NÄDALA SARI ⟩ Lapsevanema õudusunenägu: poega süüdistatakse mõrvas

See on perekondlik kolmnurk, millest hargneb lahti kaheksaosalise krimisarja «Jacobi kaitsmine» pingeline lugu. Värskendavalt ei ole siin rõhk mitte mõrvari tabamist nõudval politseitööl, vaid üht perekonda lämmatavatel kahtlusepilvedel, vanemlikul armastusel ja saladustel. «Jacobi kaitsmine» on seejuures üllatavalt hästi näideldud ja meelelahutuslik sari.