NÄDALA PLAAT ⟩ Leinapausilt naasnud elujõud

Foo Fightersi 11. stuudioalbum «But Here We Are» ongi pühendatud Hawkinsile, kes oli lisaks sellele, et tegu oli suurepärase trummariga, Grohli parimaid sõpru, kui mitte isegi kõige parem. Hawkinsi varajane surm vapustas tervet bändi ning kõik mullused esinemised tühistanud Foo Fightersi tulevik oli mõnda aega rasvase ja kõleda küsimärgi all.

Jaanuaris teatas Foo Fighters, et hoolimata Hawkinsi surmast kavatsevad nad siiski bändina kokku jääda ja edasi tegutseda. Ametlikus teadaandes oli öeldud, et ilma Taylorita ei oleks neist kunagi saanud selline bänd. Ja ilma Taylorita nad teavad siiski, et edasi liikudes on nad nüüd teistsugune bänd. Milline on siis Foo Fighters oma üsna süngel, ent samas üheks oma karjääri parimaks peetud albumil? Lühike vastus oleks, et üldiselt nagu ikka, aga natuke teistmoodi.