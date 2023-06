Nädalavahetuse kunstifestival «Ma ei saa aru», mis pakub arusaamist

Kunstifestival «Ma ei saa aru» 2022 Foto: Aron Urb

9. ja 10. juuni õhtutel toimub eriilmeline helide programm F-hoone Mustas saalis. Reedesel «Erinevate helide õhtul» astuvad üles Theodor Sink (ERSO), Roomet Jakapi, Tõnu Tubli Reworks, Kitty Florentine ja DJ Renzo van Steenbergen. Helikunstist on sügavalt mõjutatud laupäevane «Arusaamatu muusika õhtu», mille programmi on kokku pannud Üle Heli festivali kuraator Aivar Tõnso. «Arusaamatu muusika õhtul» astuvad üles Jung An Tagen (AT), junk dna (US/LT), Tehis (aka Alo Allik) (EE/UK), Tencu/eleOnora (EE), Algorütmid (EE) ja Murmer (aka Patrick McGinley, US/EE) esitleb oma uut albumit «Tether».

Festivali eel avati Telliskivi Loomelinnakus kaks mahukat helikunstinäitust. Loomelinnaku Rohelises saalis on eesti helikunstnike näitus «Sõna saab heli». Näitusel kohtuvad kunstnikud Erik Alalooga, Katrin Enni, Liisa Hirsch, Raul Keller, Mari-Liis Rebane, Sten Saarits ja Taavi Suisalu, et anda sõna helidele, mis on sündinud helide märkamise ja neile tähenduse andmise kogemusest. Näituse kuraator on Aivar Tõnso. Teine helikunstinäitus on koha sisse seadnud seni külastajatele suletud olnud endise tootmishoone ehk B-hoone koridoris, kuhu saksa kunstnikeduo Martin Recker ja Paul Hauptmeier on loonud 60 meetri pikkuse helikunstiinstallatsiooni «Aja rajad». Mõlemad näitused jäävad külastajatele avatuks 30. juulini 2023.

Samuti on sellel aastal kunstifestivali ja elektron.art koostöös valminud kuus taskuhäälingu osa, mis keskenduvad festivali fookusteemale, avades helikunsti erinevate nurkade alt, viies kuulaja helisid skautima ning viimaks sukeldudes ka festivalimelusse. Taskuhäälingud on leitavad voogedastuse platvormidel.

Kunstifestival «Ma ei saa aru» tahab tuua kaasaegset kunsti inimestele lähemale. Et seda eesmärki täita, on sündmuse programm loodud võimalikult mitmekesine. Festivalile on oodatud nii kunstikaugemad uudishimulikud, pered ja noored kui kunstivälja professionaalid.