Rockstaarid mõnulevad: just selliste luksautodega sõidutatakse Scorpionsi muusikuid läbi Tallinna

17. juunil Tallinna Lauluväljakul suve suure avakontserdiga esinev rokkstaar Scorpions on korraldajale esitanud palve võimaldada igale bändi liikmele eraldi luksusauto. Kokku antakse Scorpionsi käsutusse kogu Eestis viibimise ajaks viis autot Mercedes Benzi ja Audi esindusklassist.

«Üpris ebatavaline palve, kuid muidugi, teeme nagu vaja,» kommenteeris infot Scorpionsi Tallinna kontserdi avalike suhete juht Reno Hekkonens. «Iga auto on tänaseks kinnitatud artisti managementiga. Lisaks on vaja veel autosid, busse, VAN-ne - kokku 15 transpordivahendit, mis on väga sarnane välisriikide liidrite visiitide puhul,» lisas Hekkonens.