Rokkstaarid mõnulevad: just selliste luksusautodega sõidutatakse Scorpionsi muusikuid läbi Tallinna

17. juunil Tallinna lauluväljakul suve suure avakontserdiga esinev Scorpions on korraldajale esitanud palve võimaldada igale bändiliikmele eraldi luksusauto. Kokku antakse Scorpionsi käsutusse kogu Eestis viibimise ajaks viis autot Mercedes Benzi ja Audi esindusklassist.

«Üpris ebatavaline palve, kuid muidugi, teeme nagu vaja,» kommenteeris infot Scorpionsi Tallinna kontserdi avalike suhete juht Reno Hekkonens. «Iga auto on tänaseks kinnitatud artisti management'iga. Lisaks on vaja veel autosid, busse, van'e – kokku 15 transpordivahendit,» lisas Hekkonens.

Scorpionsi lauluväljakukontsert on esimene selle suve suur väli-show Tallinnas. Artist toob Eestisse oma seni suurima ja võimsaima lavaproduktsiooni. Scorpionsi erikülaline on tänavu Eurovisioonil Eestit võimsalt esindanud Alika. Scorpionsi Londonis asuv agentuur vaatas huviga Alika esitust Liverpoolis, mis jättis neile tugeva mulje.

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud Scorpions on ajastu suuremaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metal'i, hard rock'i, glam metal'i ja soft rock'i stiilidesse. Scorpions on nii muusika kui stiiliga olnud inspiratsiooniks paljudele tänapäeva rokkstaaridele.