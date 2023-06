SUPERKANGELASE PUHKUS ⟩ Ämblikmeest kehastanud noor näitleja võtab aja maha

«Raske töö pole mulle võõras. Ma olen elanud selle mõtte järgi, et raske töö on hea töö. Sellegi poolest, see saade murdis mu. Tuli hetk, kus ma vajasin puhkust ja kadusin ära, sõitsin Mehhikosse, veetsin aega rannas ja lihtsalt logelesin. Ma võtan nüüd aasta pausi ja see on tingitud puhtalt sellest, kui keeruline see saade oli. Ootan põnevusega, et see välja tuleks, sest mulle tundub, et raske töö selle taga ei ole olnud asjata,» sõnas Holland Extrale antud intervjuus.