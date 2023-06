ARVUSTUS ⟩ Meeletu otsib Saueaugul meelerahu

Lavastaja Margus Kasterpalu on näitemängu raaminud vaimukalt ja südamlikult. Avaloengus lendleb huumorisädemeid, Pääru Oja suhtleb publikuga sarmikalt ja vahetult, jõuab sujuvalt «Meeletu» avamonoloogini, kutsub partneriteks n-ö vabatahtlikke, kes mängumõnukalt ületavad näilise kohmetuseläve. Näiteks Vallavanema rolli saab endale taluperemees Kasterpalu.

Ja rändamegi Mina kannul metsa. Juuniõhtu on külm ja üllatavalt sääserohke, aga kogenud suveteatrivaataja kannab talvemantlit ja süda on soe. Kui pärale jõuame, raiub Pääru Oja puid, korraks kangastub Kivirähki «Eesti matus». Vorsti-Jüri isamajaks saab igati usutavalt väike vana ait, paokil ukseavast hoovab kodusust. Tekstis liidetakse korraks talunimed Tammejärve ja Saueaugu. Aida katusele viiv redel lisab kõrgusemõõdet, üksiklase kaaslaseks on metsapuud, hiljem süütab ta lõkke.