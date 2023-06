Pärnu jõe ääres toimub juuli alguses minifestival River Riff

Eesti parima esinemiskoha tiitli pälvinud Wunderbaari eestvedaja Argo Karuse sõnul realiseerub River Riffiga üks pikaajaline unistus.

«Sellele endisele tööstusalale on tekkinud viimaste aastatega päris mõnus kogukond tegijaid, kes kõik on kirglikud Pärnu kui jõelinna fännid. Nii Wunderbaari edu kui ka siinsete toidu- ja teiste meelelahutuskohtade menukus nii pärnakate kui ka turistide seas räägib sellest, et inimestel on siin hea olla. Seega proovime River Riffi raames ka seda, kuidas toimiks siin üks suur produktsioon korraliku välilava ja ägedate bändidega,» kirjeldas Karuse.

5. juulil astuvad üles harva esinev Dagö, kes tänavu tähistab oma 25. sünnipäeva. Seega on ka nende Pärnu kontsert kantud sellest märgilisest verstapostist. Enne Dagöt astub üles Pärnu rockitrio Sibyl Vane, kellele see on selle suve ainus kontsert oma kodulinnas. Dagöst poole noorem kollektiiv tähistas möödunud aastal oma debüütalbumi 10. sünnipäeva ja soojendas välja müüdud Sigulda lossivaremetes briti alternatiivroki hiidu Placebot.

Õhtut alustab erilkülalisena muusik ja laululooja Haldi, kes on eestlaste südamete sellel aastal murdnud oma töötlusega loost «Elize». Siiani on Haldi avaldanud kaks edukat albumit ja tema lugu „Raba“ kõlas 2019. aasta tantsupeo repertuaaris. Sellel talvel koostas ta palju tähelepanu pälvinud Marju Maryn Kuudi loomingu töötluste kogumiku «Marynile / For Maryn».

River Riffi väravad avatakse 5. juulil kell 17. Siis on võimalus käia alal ringi ja tutvuda sealsete toidukohtade erimenüüga ja nautida mõnusat jõeäärset olemist. Haldi alustab kell 19 ja kell 20 juba Sibyl Vane. Ürituse planeeritav lõpp on kell 23, et ka järgmisel päeval tööle minevad jõuaksid tööle ja kaugemalt tulijad normaalsel ajal koju.