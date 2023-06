Jaan Pehk ja Märt Avandi annavad augustis kontserte üle Eesti

Paljudele on teada Jaan Pehki luuletused ja laulud, kuid andekas ja mitmekülgne looja kirjutab ka muinasjutte, millest suvekontserditel näitleja Märt Avandi valiku ette loeb. Ka laulud, mis kõlavad, on ühel või teisel moel seotud muinujasjuttude ja lugude vestmisega.

Märt Avandi on näitleja, kuid tema ampluaa on märksa laiem, ta üks Eesti hinnatumaid koomikuid, filminäitlejaid ja ka lauljaid. Tuntust on Märt kogunud ka paljude populaarsete saadete saatejuhina, nagu näiteks «Su nägu kõlab tuttavalt», koos Ott Sepaga vedasid nad aastaid paljude eestlaste südame võitnud sketšisarja «Tujurikkuja».