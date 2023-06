Eestis esineb esmakordselt superstaar-DJ Sasha

Aastal 2000 DJ Magi poolt maailma parimaks DJ-ks valitud Sasha (Alexander Coe) on remixinud selliseid nimesid nagu Madonna, Moby, Chemical Brothers jpt ning kandideerinud ka Grammy auhinnale. Sashat (sünd. 1969) võib pidada maailma esimeseks superstaar DJ-ks. 1994. aastal pani ajakiri Mixmag Sasha oma esikaanele ja kirjutas juurde «Son of God» (Jumala poeg).

«Kõrgelt hinnatud ja armastatud DJ Sasha on kireva karjääri kiuste ise pigem tagasihoidlik ning valib hoolega, kus ta esineb, seega on klubil 9/11 ülim au Sashat vastu võtta ja võõrustada,» kommenteerib 9/11i manager Simo Protten.

Üle 30 aasta tantsupõrandaid hullutanud Sasha karjääri suursaavutusteks võib kindlasti lugeda veel leibelite Reneissance ja Global Underground DJ-mixide CD-plaadid, «Involver» remix albumid (2004, 2008 ja 2013) ning kindlasti ka Sasha artistialbum «Airdawndagger» (2002), mida iseloomustavad sügavad meloodiaid ja hüpnotiseerivad biidid. 2011. aastal lõi Sasha oma enda labeli Last Night On Earth, mille alt ta avaldab nii oma enda loomingut kui ka teiste artistide kraami, kelle saund ühildub mehe helispektriga.

«Minu saundis on alati meloodiatel väga suur roll. Lapseeas sundis mu kasuema mind õppima klaverit ja ma vihkasin seda. Kui 1980ndate lõpus avastasin acid house’i ja illegaalsed reivid, siis see oli minu jaoks monumentaalne hetk. Ma polnud mitte kunagi varem midagi sellist kuulnud. Veetsin kõik võimaliku vaba aja nendel pidudel. Peagi ostsin endale oma esimesed vinüülplaadid ja mängijad. Kui ma veidi hiljem esimest korda stuudiosse sattusin, siis avastasin, et ma oskan ise huvitavaid meloodiaid välja mõelda. Sellest ajast on minu muusikat iseloomustanud sügavad meloodiad ja loomulikult olen ma ülimalt tänulik oma kasuemale..,» räägib Sasha.