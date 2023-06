Miks te kirjutate? Kas kirjutamine on teie jaoks tungiv vajadus midagi väljendada ja midagi uurida?

Minu meelest on sedalaadi paatos, et sa pead kirjutama, pisut veider. Sa pead sööma, jooma, magama, sul peab olema katus pea kohal, aga kirjutama sa ei pea. Ma kirjutan meeleldi ja tajun seda kui privilegeeritud elukutset, sest võin endale aega võtta, et mõelda rahus asjade üle, mille üle tahan mõelda. Aasta, mõnikord kaks või kolm. Muidugi tuleb kirjutamisel ette kriise, kuid ma saan teemad, mida tahaksin uurida või mille kohta midagi teada, endale ise välja valida. Olen seejuures väga vaba.