NÄDALA LUULEKOGU ⟩ Legende metsahõimude nägemustest ja nostalgilisest Pariisist

Hasso Krulli luule on nagu hilissügise hämarus Montmartre’i kannikese õies. Gallia väikelinna tuled kustuvad üksteise järel. Kõikjal sulalumi. Äärelinna viib vana kriuksuv tramm, selles linnas asub Saint-Germaini kohvik, kuhu kogunevad kuulsused. Kõigepealt tuleb vanaks jäänud Paul Valéry, kellelt Hasso Krull on võtnud teosele moto. Sealt tuleb ajaloolane Le Goff, sealt filosoof Althusser, vasakult tubli õpilane Macron, paremalt kunstnik Charlie Hebdo. On näha veel ka Habermast, tema taga Derridad mootorratta seljas.