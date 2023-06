VIDEO ⟩ Teeme selgeks: heli, muusika, kunst ja kuulamise kunst

9. ja 10. juuni õhtutel toimub eriilmeline helide programm F-hoone Mustas saalis. Reedesel «Erinevate helide õhtul» astuvad üles Theodor Sink (ERSO), Roomet Jakapi, Tõnu Tubli Reworks, Kitty Florentine ja DJ Renzo van Steenbergen. Helikunstist on sügavalt mõjutatud laupäevane «Arusaamatu muusika õhtu», mille programmi on kokku pannud Üle Heli festivali kuraator Aivar Tõnso. «Arusaamatu muusika õhtul» astuvad üles Jung An Tagen (AT), junk dna (US/LT), Tehis (aka Alo Allik) (EE/UK), Tencu/eleOnora (EE), Algorütmid (EE) ja Murmer (aka Patrick McGinley, US/EE) esitleb oma uut albumit «Tether».