VÕIMAS! 200 meest teeb korraga häält

«Kuue meeskoori kontsert» on mõtteline jätk möödunud aastal esimest korda aset leidnud «Viie meeskoori kontserdile», mis toimus ühislaulmise «KoduLootus» raames. 2022. aastal toimunud ühislaulmise «KoduLootus» üks kunstilistest juhtidest ja Tallinna Ülikooli Meeskoori dirigent Külli Kiivet: «Suure meeskoori kõla on midagi väga unikaalset ja nii suurt koosseisu – kuut meeskoori korraga – ei kuule just sageli koos laulmas. Ma väga ootan seda suure meeskoori kõla. Ja kuigi laval saab olema palju mehi, siis ütleksin, et nõnda suure meeskoori puhul on kõige inspireerivamaks nende piano, mitte forte. Lisaks sellele saab eelseisval kontserdil kuulda tipptasemel meeskoore, millest kõigil on oma väljakujunenud koorikõla, nende repertuaar on kaalukas ning esinejad laulavad hästi, nii et see on kindlasti inspireeriv ka noorte lauljate jaoks.»