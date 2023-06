Helilooja Helena Tulve kureerib EKKM-is näituse

Helena Tulve on eesti helilooja, kelle muusika keskmes on lakkamatu muutumine ja sellega seotud protsessid. Tema jaoks on looming alati kohtumine tundmatuga. Tulve on kompositsiooniõppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Eesti muusika päevade kunstiline juht. Samuti on ta osaline heliobjektidele ja kuulamisele kui kesksele inimsuhtluse vahendile keskendunud eesti heliloojate ansamblis EHA. Tulve viimaste aastate olulisemad teosed on ooper «Wölfe» Mecklenburgi Riigiteatris ja müsteerium «Visiones», mis esietendus Veneetsia Biennaalil 2022. Tema muusikat on salvestatud paljudele helikandjatele, sealhulgas kolmele autoriplaadile «Sula» (ER, 2005), «Lijnen» (ECM, 2008) ning «Arboles lloran por lluvia» (ECM, 2014).