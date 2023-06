GALERII JA VIDEO ⟩ Tartlaste tänavakunst vaimustas Šotimaad!

«Kõrvaltvaatajatele võib tunduda ehk ootamatu, et väikesest puust linnast tulevad kunstnikud suurele tänavakunsti festivalile tänavatele joonistama ja näitust avama,» rääkis näituse kuraator ja Stencibility üks korraldaja Kadri Lind.

«Tartu tänavakunstil on oma isikupära ja väärtus ning meil on veel alles autentne tänavakunsti liikumine. Ka Tartu tänavakunstifestival Stencibility on võtnud enda eesmärgiks esindada algupärast rohujuuretasandi tänavakunsti, mis iseäranis hästi selle aasta NuArti teemaga sobib,» ütles Lind.