Sürr ja absurd Eesti suurimal animatsioonifestivalil

Rahvusvahelise võistlusprogrammi filmid

"Our Uniform", autor Yegane Moghaddam (2022, Iraan)

"PLSTC", autor Laen Sanches (2022, Prantsusmaa)

"Tomato Kitchen", autor Junyi Xiao (2022, Hiina)

"Salvation Has No Name", autor Joseph Wallace (2022, Suurbritannia, Prantsusmaa)

"From Our Side", autor Simone Massi (2022, Itaalia)

"Being That Boy Again", autor Jan Koester (2022, Saksamaa)

"The Master of the Swamps", autor Sasha Svirsky (2023, Saksamaa)

"Box Cutters", autor Naomi Van Niekerk (2022, Prantsusmaa, Holland)

"Sunset Singers", autor Jessica Poon (2022, Saksamaa, Hong Kong)