GALERII ⟩ Noored Eesti virtuoosid esitasid Mozarti loomingut

Õhtu sissejuhatuseks kõlas avamäng populaarsele ooperile «Figaro pulm», mis on üks tähtsamaid teoseid itaalia opera buffa žanris. Seejärel astus lavale Triinu Piirsalu, et mängida Mozarti viiulikontserti nr 5, tuntud ka «Türgi kontserdi» nime all.