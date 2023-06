Galerii ⟩ Mustpeade majas kõlas noorte tippinterpreetide esituses Mozarti looming

Õhtu sissejuhatuseks kõlas avamäng populaarsele ooperile «Figaro pulm», mis on üks tähtsamaid teoseid itaalia opera buffa žanris. Seejärel astus lavale Triinu Piirsalu, et mängida Mozarti viiulikontserti nr 5, tuntud ka «Türgi kontserdi» nime all. Olles äsja naasnud inspireerivalt aastalt Norrast ja tutvunud põhjalikult sealse Hardangeri viiuliga, ütles Triinu Piirsalu kontserdi eel, et see pill on mõjutanud tema mängimist klassikalisel viiulil ja neid mõjutusi pani ta ka oma esitusse. Publik meelitas aplausiga välja lisaloo, mida noor viiuldaja mängis Hardangeri viiulil.