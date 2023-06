Kondase keskuses avatakse soome kunstniku näitus masinatest

Loviisa Tala (s 1987) on Helsingis elav kunstnik. Masinad ja tööstusmaastikud on ta töödes juba pikka aega olemas olnud ning nende ilu paelub teda ikka ja jälle. Kuid kõige selle taga on ta kunsti keskmes alati uudishimu inimese kui liigi kohta – missugused me oleme ja mis meist saab?

Kunstnik on öelnud: «Kohmakad masinad ärkavad ellu värvikate portreedena. Iga teos on kui metafoorne koomiksiruut. Neil kujutatud inimeste lood ja sisemaailmad avanevad äratuntavaiks sümboleiks muundunud värvide ja masinaosade kaudu. Kogu loomeprotsessi vältel süüvin sügavale portreteeritava maailma. Süvenen ta huvidesse, lugudesse, ilmetesse ja kehakeelde. Intervjueerin, kuulan, kirjutan ja teen pausi. See on kui inimese sisse minek, soov tema lugu edasi anda ja teda täielikult mõista. Iga detail, iga värv jutustab midagi masina taga peituva inimese kohta. Kes peatub ja mu töid lähemalt uurib, võib astuda sammukese kellegi teise maailma, kuid samal ajal avastada midagi ka iseenda kohta.» Missugune masin oleksid sina? Milline on sinu lugu?