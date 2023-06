SCORPIONSI ERISOOVID ⟩ Lauluväljakul esinev rokkbänd palus korraldajal tuua ühte kindlat napsu

«Kõige üllatavam on, et Scorpionsi liikmed ei soovi mingil juhul süüa maasikaid,» kommenteeris artisti nõudmisi kontserdi avalike suhete juht Reno Hekkonens. «See oli toidunimekirjades välja toodud eraldi punasega. Ent muidu on tegu igati tervislikult toituva bändiga - palju orgaanilisi tooteid ning rohkelt vett,» lisas Hekkonens.

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud The Scorpions on ajastu üks suurmaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metali, hard rocki, glam metali ja soft rocki stiilidesse. The Scorpions on nii muusika kui stiiliga olnud inspiratsiooniks paljudele tänapäeva rokkstaaridele.