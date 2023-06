Seal, linna ääres – buss sõitis, linna äär muutus järjest enam linna sisemuseks – osutas mu kaaslane, et Londonis vist enamikul läheb kuidagi hästi, nad on jõukad jne. Ma olin resoluutne – ei, enamik on vaesed ja ei lähe hästi. Arutasime veel, kas inglased on õnnelikud või õnnetud. Tema: mulle tunduvad õnnelikud. Mina: õnnetud.