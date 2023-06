Suri Pulitzeri preemiaga pärjatud kirjanik Cormac McCarthy

McCarthyt, kes jõudis laiema tuntuseni 1992. aastal ilmunud teosega «Kõik need ilusad hobused», on paljud nimetanud üheks kõige olulisemaks nüüdisaegseks Ameerika kirjanikuks. McCarthy teosed on äratuntavad talle ainuomase arhailise stiili järgi, kus tekstis on kasutatud vähe kirjavahemärke. McCarthy hoidus dialoogi kirjutamisel isegi jutumärkide kasutamisest.