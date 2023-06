KULTUURIS KUUM ⟩ Väsimatu räppar KiROT võtab iga albumit uue õppetunnina

Saates selgitab KiROT, kuidas kiire tähelend teda inimese ja muusikuna mõjutanud on, miks temast üldse räppar sai, millised on tema tulevikuplaanid pärast magusat uut plaadilepingut ning mismoodi ta valmistub ta kurnavateks esinemisteks. Samuti tuleb juttu sellest, millised on KiROTi senised toredad ja mitte nii toredad kohtumised fännidega ja kuidas tema tööprotsess täpselt välja näeb.