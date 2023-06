NÄITUS TÕRJUTUD LOOMINGUST ⟩ Kadri Kõusaar: teeb haiget, kui kriitika taandub mõistmatusele

Kõusaar jätkab: «Ma arvasin, et need suhted lihtsalt juhtuvad, kuid otsustaja leidis, et see on ebareaalne, sest ta polnud kunagi olnud koos endast nii palju noorema naisega. Samuti seadis ta kahtluse alla naise motiivid. Kui see ei ole ülepeakaela armumine tema poolelt, siis miks ta on selles suhtes? Seda naiivsust oli valus vaadata, kuid ma ei saanud olla sarkastiline, sest ta oli žürii liige ja mina pidin viisakas olema.»

Kõusaar toob välja, et žürii liige arvas, et film ei tööta, sest meespeaosa peaks olema küünilisem ja julmem, sest hetkel temas teravust ei olnud. Teine autoriteetne komisjoni liige nõustus, öeldes, et keegi ei taha seda kirjanikuks saanud peategelasest hädaldamist vaadata.

Režisöör toob võrdluse: «Minu peategelane on beetatüüp, kuid komisjon küsis, miks ta pole alfa. See on sarnane sellele, kui mul oleks olnud blond peategelane, kuid minult oleks küsitud, miks ta pole brünett. Või räägib teie film ohvrist ja keegi ütleb, et see peaks olema agressorist.»

«See teeb haiget, kui kogu kriitika taandub mõistmatusele ning see tegi seda enam haiget, haavas mu enesekindlust, et rahastus anti viiele filmile ning kandideerimas oli seitse. See tähendas, et lisaks minu filmile jäi ainult üks film veel valikust välja,» lõpetab Kõusaar.

Kadri Kõusaar koos beduiinist giidiga 2019. aasta detsembris oma uusima filmi "Kõrb" jaoks võttekohti otsimas. Foto: Erakogu