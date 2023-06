ÜHE MAALI LUGU ⟩ Gustav Klimti kõige erilisem portree võib seada Euroopa müügirekordi

Tema viimasest lõpetatud portreest on saanud üks pilkupüüdvamaid ja väärtuslikumad kunstiteoseid kogu Euroopas, ütles oksjonimaja Sotheby's, kes paneb maali müüki ligi 30 aastat pärast seda, kui see läks praeguste omanike kätte.

«Tegemist on viimase portreega, mille Klimt enne oma varast surma lõpetada jõudis. Sel ajal oli ta oma loomingulises tipus ning lõi oma kõige terviklikumaid ja eksperimentaalsemad teosed,» selgitas Sotheby'si impressionistliku ja moodsa kunsti osakonna juht Helena Newman.

«Paljud sel perioodil valminud portreed, mille järgi Klimti praegu tuntakse, olid tellimustööd. See portree oli aga sootuks midagi muud - tehniline tour de force, piire murdev eksperiment ning südamlik austusavaldus täielikule ilule,» lisas Newman.

Portree kujutab nimetut naist, kelle kaudu Klimt väljendab oma sügavat tõmmet Hiina ja Jaapani kultuuri ning kunsti poole. Maal on umbes ühe ruutmeetri suurune.

Pärast Klimti surma sai «Daami lehvikuga» endale tema lähedale sõber Erwin Böhler. See on üks vähestest Klimti teostest, mis on siiani olnud eraisiku omanduses.