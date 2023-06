Kõik rahaks! Märt Pius kistakse korraliku krüptojama sisse

Film rullub lahti 2012. aastal, kui tulevane krüptokunn Maximillion (Miklós Bányai) maksab Eesti programmeerijale Taavile (Märt Pius) bitcoinides, mille väärtus oli veel nii pisike, et mees need unustab. Kümme aastat hiljem, kui bitcoini väärtus on tuhandeid kordi suurem ning Taavi ja tema abikaasa Liisa (Steffi Pähn) on koduostu tupikus, kuluks üks «lotopilet» ära – aga kus on krüptovõtmeid sisaldav mälupulk?

Samal ajal peab konservatiivne pankur Erik (Ivo Uukkivi) maailmavaatelist võitlust gaas põhjas Lamborghiniga kuristiku suunas ralliva Maximillioniga, teadmata et tema enda teismeline poeg Kevin (Mattias Kermes) on viimase loodud krüptobörsi suurklient. Kas enne lõhkeb krüptomull või kukub kokku rahatrükist toituv pangandus?

Rain Rannu neljanda mängufilmi «Vaba raha» ametlik plakat Foto: Tallifornia

Filmi produtsendi Tõnu Hiielaidi sõnul on «Vaba raha» lõbus vaatamine laiale publikule, mis pakub äratundmisrõõmu kõigile, kes on kokku puutunud raha ja investeerimisega – või teavad, kedagi kes on.

«Maailm, kus kõik millega sai kaubelda liikus vaid üles, iga taksojuht oli investeerimisekspert, koolilapsed kaevandasid krüptot ning ostsid meem-aktsiaid ja ainus viis kaotada oli mitte osaleda – see kõik pakkus rohkelt ainet humoorikateks lugudeks,» ütles filmi stsenarist ja režissöör Rain Rannu. Tema sõnul on «Vaba raha» tõsielust inspireeritud hoogne ja meelelahutuslik film, mis loodetavasti on ka õpetlik.

«Vabas rahas» teevad kaasa tuntud Eesti näitlejad Märt Pius, Ivo Uukkivi, Steffi Pähn, Amanda Hermiine Künnapas, Mari Lill, Marta Laan jpt., aga ka Hollywoodis tegutsev Ungari näitleja Miklós Bányai («FBI: International») ning Netflixi filmist «Luther: The Fallen Sun» tuntuks saanud Einar Kuusk.

Filmi produtsendi Tõnu Hiielaidi sõnul võeti filmi üles 2022. aasta suvel Eestis ja Kalifornias. «Lisaks peaosades säranud näitlejatele olid meil ka kaadri taga kodumaised tipp-filmitegijad: operaator Ants Tammiku eelmine töö oli Sundance-i festivalil auhinna saanud «Savvusanna sõsarad» ning heliloojaks on Bert On Beats, kes lõi meeleoluka soundtracki ka Rain Rannu kogupere AI-filmile «Lapsmasin».

Filmi toodab Rain Rannu ja Tõnu Hiielaidi produktsioonifirma Tallifornia, kelle käe alt on viimastel aastatel ilmavalgust näinud mängufilmid «Kratt», «Ükssarvik», «Kiik, kirves ja igavese armastuse puu» ja «Lapsmasin» ning Eesti esimese erakapitalil põhineva filmifondi poolt kaasrahastatud «Viimane vahipost».