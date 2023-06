Neeme Järvi: ega seal riigikogus vist palju arusaajaid inimesi pole

7. juunil sai ta 86. Tööhoog on tal olnud muidugi legendaarne. Plaate on vist salvestanud rohkem kui keegi teine. Nüüd küll ütleb olevat natuke tempot maha võtnud. «Sellest ajast, kui olen olnud ERSO aupeadirigent, olen natuke vaiksemalt võtnud. Olen mõelnud, et kui Eestis läheb külmaks, siis kaon jälle soojale maale. Ja kui Eestis läheb soojaks, siis tulen siia.» See soe maa on muidugi Florida.