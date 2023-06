FESTIVAL ⟩ Hay kirjandusfestivalil esindas Eestit Ilmar Taska

Tänu sellele sündmusele on umbes pooleteist tuhande elanikuga Hay on Wye, mille lähistel festival toimub, muutunud küllalt eksklusiivseks paigaks. Tegemist on iseseisva linnakesega, kuhu ei lubata ketipoode või kiirtoidukette, väikelinn on täis raamatupoode, kohvikuid ja väikeseid hotelle. Siia on kolinud elama hulk Londoni vaimuinimesi.