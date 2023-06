AK ⟩ Kiriloomad, kariloomad ja koer, kes sõi saunaukse ära

Anu Raud teab, et meie esimesed võõrkeeled on lindude ja loomade keeled. Hakkad mõistma hoolimise ja hoolitsemise tähendust. Tema elus on loomad alati tähtsal kohal olnud. Kui hiljuti tema suure juubeli eel juttu puhusime, nentisime mõlemad, et küllap nad teavad hoopis rohkem, kui välja näitavad. Loomad ei lobise liiga palju, aga neist saab hästi aru. Loomadele saab õpetada trikke, aga kindlasti saavad loomad inimestele nii mõndagi õpetada.