Suhteliselt harva antakse välja aga maailmateatri suurkujude teoste tõlkeid – mitte niivõrd teoreetilist kirjandust, kuivõrd just memuaare, artikleid jms. Loomulikult võib vastu kosta, et selliste tekstide lugejaskond pole teab kui lai ning valdav osa neist inimestest suudab kindlasti lugeda ka võõrkeeltes – milleks siis raisata ressurssi tõlkimisele ja tõlkeraamatute väljaandmisele? Aga midagi siin siiski on.