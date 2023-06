Mõned ütlevad, et kui oled näinud üht Wes Andersoni filmi, siis oled näinud neid kõiki, sest režissööri unikaalne käekiri paljastab end mistahes kaadris. Ilmselt just selle pärast on tal hulganisti fänne, kes kiidavad iga uut filmi. Aga kas tema üsna keeruliste filmide sõnum äkki vahendi taha peitu ei jäägi?