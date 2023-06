GALERII ⟩ Three Days Grace pakkus Eesti fännidele unustamatult raju elamuse!

Three Days Grace jõudis Eestisse oma kontserttuuri «Revolutions Live Tour» raames, mis on seotud nende värskeima albumi «Explosions» esitlemisega. Kontserdil kõlavad nii Three Days Grace’i ajatud hitid nagu «I Hate Everything About You», «Never Too Late», «Animal I Have Become», «Pain», «Riot», «The Mountain» ja uue plaadi parimad palad nagu näiteks «So Called Life», «Lifetime» ja teised.