GALERII ⟩ Dokfoto keskuses tutvustati loomevaldkonnas tegutsejate äraütlemislugusid

Dokfoto Keskus on partneriks Baltikumi ja Põhjamaade ühisprojektile Rejected Gallery, mis on inspireeritud kunagisest Prantsuse «Salon de refuses» näitusest. Näituse idee oli koguda erinevate loomeinimeste lühilugusid mõne loometöö tagasilükkamise, avaldmisest keeldumise või väljapraakimise kohta. Selle projekti abil püütakse ümber hinnata tagasilükkamise või avaldamisest keeldumise protsessi inspireerides loovisikuid ja ühiskonda laiemalt mõistma, et see on loomulik osa igas loovprotsessis.