ARVUSTUS ⟩ Raamatud, mis aitavad meil elada, võidelda... ning võita iseennast

Elame ajastul, kus valitseb seisukoht, et inimene vajab pidevalt ja progresseeruvalt päästmist iseenda käest. Ent ühtlasi elame ajal, mil näib, et isiksuse (ja teda ümbritseva sotsiaalse reaalsuse) teravate nurkade silujana on rahvameditsiini klassikalised vahendid – nagu näiteks alkohol, irratsionaalsel hirmul baseeruv usk jumalasse, rämpstelevisioon, dionüüsiline vägivald, kehakultuur, hallutsinogeenid, looduslähedane elustiil jms – kaotamas oma maagilist mõju.

Naljaga pooleks võib öelda, et Eesti imeravitsejate ja eneseabigurude turul on nüüd Imbi Paju näol juures üks ambitsioonikas tegija, kes aitab korraldada inimese suhteid nii iseenese kui ka (ajaloolise) tegelikkusega. Mõttelistest konkurentidest eristab teda asjaolu, et pühitsetud vee, antidepressantide, ilukirurgia, palvehelmeste, kristallide, joogamati, vabastavate hingamisharjutuste, lingam’i- ja yoni-massaaži jms asemel on tema kasutatud ja propageeritud võluvitsaks avalikust kirjasõnast vahendatud võõrad mõtted.