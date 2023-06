Esiteks, Viljandi kesklinnas šikis mustas palkmajas asub juba neljandat aastat tegutsev kaasaegse kunsti galerii Rüki. Sealt leiab aasta ringi häid näituseid, nii et tasub kindlasti folkmuusika pealinna sattudes sisse astuda. Teiseks, Cloe Jancis on noor kunstnik, kelle näituste ajalugu on alles keskmise pikkusega, kuid saavutuste hulka kuulub juba tänavune kulka preemia (2022. aastal Tartu kunstimajas koos Sigrid Viiriga tehtud näituse eest). Ta on lõpetanud EKAs fotograafia ja õpib praegu kaasaegse kunsti magistriõppekaval.