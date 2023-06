EESTI FILMIKLASSIKA RÄNDAB ⟩ Leida Laiuse meistriteos linastub suurel rahvusvahelisel filmifestivalil

Karlovy Vary rahvusvaheline filmifestival on üks prestiižsemaid filmifestivale Kesk- ja Ida Euroopas ning ühtlasi ka üks vanimaid A-kategooria filmifestivale. Igal aastal linastub festivalil ligi 200 filmi, mida iseloomustab eriline visuaalne stiil. Programm «Out of the Past» koondab enda alla hoolikalt valitud silmapaistvad pärandifilmid.

«Varastatud kohtumine» (rež. Leida Laius) on 1988. aastal valminud Tallinnfilmi mängufilm, mis on ühtlasi ka režissöör Leida Laiuse viimane film. Filmi keskmes on äsja vanglast vabanenud Valentina, kes Eestisse naastes asub otsima Jüri-nimelist poega. Valentina ütles Jürist aastaid varem lahti, kuid arvab nüüd, et poja abiga saaks ta elu tagasi rööbastele. Filmi osatäitjad on Maria Klenskaja, Andreas Kangur, Kaie Mihkelson ning Lembit Peterson. Leida Laius on nimetanud «Varastatud kohtumist» mõtteliseks järjeks filmile «Naerata ometi».

Karlovy Varysse sõidavad filmi esitlema produtsent Piret Tibbo-Hudgins ning filmi stsenaariumi toimetaja Tiina Lokk.

Leida Laius filmi «Varastatud kohtumine» peaosalise Andreas Kanguriga 1988. Foto: Tallinnfilm/Rahvusarhiivi Filmiarhiiv