NAHKHIIR TULEB TAAS ⟩ Selgusid detailid järgmise oodatud Batmani-filmi kohta

Andy Muschietti valiti «Batman: Brave and the Boldi» režissööriks DC koomiksifilmide eest vastutavate James Gunni («Suitsiidisalk») ning Peter Safrani poolt, kes kommenteerisid Deadline'ile: «Me nägime «Välgu» ära juba enne seda, kui me DC stuudiot juhtima hakkasime. Saime kohe aru, et Muschietti näol on tegemist mitte kõigest visionääriga, vaid ka tohutu DC koomiksite fänniga. «Välk» on võrratu film - naljakas, emotsionaalne ja ülipõnev - ning Andy kirg nende tegelaste ja selle maailma vastu paistab välja igast kaadrist. Kui tuli aeg leida režissöör «The Brave and the Boldile», oli üks ainuõige valik.»