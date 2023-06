GALERII ⟩ Rockstaarid saabusid linna! Scorpions on Tallinnas

Artist toob Eestisse oma seni suurima ja võimsaima lavaproduktsiooni. Scorpionsi erikülaline on tänavu Eurovisioonil Eestit võimsalt esindanud Alika. Scorpionsi Londonis asuv agentuur vaatas huviga Alika esitust Liverpoolis, mis jättis neile tugeva mulje.

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud Scorpions on ajastu suuremaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metal'i, hard rock'i, glam metal'i ja soft rock'i stiilidesse. Scorpions on nii muusika kui stiiliga olnud inspiratsiooniks paljudele tänapäeva rokkstaaridele.