VERETÖÖ KESET SUVEPIDU ⟩ Kahe ohvriga tapmine peatas suure muusikafestivali

Pärast tulistamist kirjutas festival oma Twitteri kontol, et kontserdikülastajad peaksid vältima ühte laagriplatsile viivat väravat, kuid lisasid, et oht on möödas.

«Tingituna laagriplatsil toimunud intsidendist teatame kahetsusega, et Beyond Wonderlandi teine päev Gorge'is jääb ära,» teatas festival. «Tahaksime avaldada oma sügavat tänu kohalike võimude ning töötajate suhtes, kes tegutsesid kiirelt, et olukord kontrolli alla saada. Tunneme siiralt kaasa peredele, sõpradele ja kõigile teistele, keda see traagiline sündmus mõjutas.»