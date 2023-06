UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Paras peavalu! Mis saab, kui ema plaanib abielluda vangiga?

Soovitus : «Süütu» («L'innocent»)

Kuigi sel nädalal on paljude tähelepanu suunatud Pixari uuele arvutianimatsioonile «Elementaarne» ning DC koomiksiseiklusele «Välk», siis nende kõrvalt leiab kinodest ka paar vahvat Euroopa filmi. Tuntud Prantsuse näitleja ja lavastaja Louis Garreli käe all valminud «Süütu» on väike maiuspala nendele krimižanri fännidele, kellele meeldivad just ekstsentrilisemat laadi lood.