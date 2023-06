VIDEO ⟩ Mõjukas Houstoni räppar kukkus laval kokku ja suri

Big Pokey pani 90ndatel aluse Houstoni räpiskeenele oma grupiga Screw Up Click. Suurema tuntuse tõi talle 1999. aasta soolodebüüt «The Hardest Pit in the Litter». Pärast seda on ta välja andnud mitmeid albumeid ning teinud koostööd teiste tähelepanuväärsete artistidega. Tema viimaseks albumiks jäi 2021. aastal ilmunud «Sensei».